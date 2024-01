¿La más ingeniosa? Mujer pide “favor” a chofer de taxi para engañar a novio y salir con amiga

Mujer pide “favor” a chofer de taxi para salir. Fotos: Getty Images / Ilustrativa

Una mujer quiso engañar a su novio, pero no contra persona, sino con una pequeña mentira gracias al “favor” de un chofer de taxi por aplicación, para poder salir con su amiga.

Mujer pide “favor” a chofer de taxi para engañar a novio

Un video compartido en X, antes Twitter, el cual fue grabado por la cámara de seguridad del vehículo, muestra el momento en que una mujer intenta abordar un taxi por aplicación.

Ver más Abusados compas, cada vez salen más tecnicas de las féminas para engañar al hombre 😠 pic.twitter.com/YX7KndEb29 — El CondeNado (@elconde_nad0) January 11, 2024

Sin embargo, no sube al coche, pero no por miedo, sino porque trataba de engañar a su novio, quien al parecer es celoso, para poder reunirse con una amiga.

“¡Hola! Soy la chica del viaje. Nada más que quería ver si no me podías iniciar el viaje, bueno, que me hagas el viaje, pero sin que yo me suba”, dice la mujer al conductor.

Al preguntar el chofer por el motivo por el cual no pensaba abordar, la joven explica que debe mandar la ubicación al novio, quien es celoso, para que no piense mal.

“Mira, lo que pasa es que, la verdad, voy a salir con mi amiga. Pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso (…). Ya le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa”, señala la chica.

Sin poner pretextos, el conductor del taxi accede al “favor” de la mujer, quien incluso le dio una propina que ni él mismo se esperaba.

“Te doy una propinita por el favorcito”, señala la chica al chofer, quien se fue muy agradecido y con dinero extra a su casa.

¿Qué dicen los usuarios de mujer que le pide “favor” a chofer de taxi?

Los usuarios no dudaron en reaccionar al video de la mujer que le pidió un “favor” a un conductor de taxi para poder evadir al novio y salir con su amiga.

“Las mujeres son más infieles”, “Es un riesgo”, “No lo deben aceptar”. “Me la voy a copiar” y “No fue con la amiga”, son algunos de los comentarios.

En tanto, otros señalaron que la acción de la chica no fue la correcta, ya que puso en riesgo su integridad, por lo que pudo ser secuestrada.