¡Arrésteme! Guapa policía se viraliza en redes sociales; videos

Una mujer policía en Sinaloa está convirtiéndose en toda una celebridad en redes sociales como TikTok, pues este elemento de la Policía de Tránsito en Culiacán posee una gran belleza que rápidamente le está dando la vuelta a internet.

Su nombre, según las redes sociales, es Magda Francisca Maciel Rodríguez y tiene 38 años de edad. Se desempeña en el área de Educación Vial, tema que comparte en sus redes sociales.

Sus seguidores y amigos no dejan pasar por alto que la mujer policía de Sinaloa luce con gran porte el uniforme de la dependencia a la que pertenece.

Impacta en redes mujer policía de Sinaloa

Quienes ven sus videos quedan sorprendidos por la belleza y excelente figura que posee la policía, lo que queda completamente comprobado con comentarios como los siguientes:

“Dime, por favor, que estás soltera para que no me rompas el corazón”



“Dios mío, me enamoré”

“Perfección hecha mujer”

“Usted es la policía más sexy que he visto”

Con más de 131 mil seguidores en su TikTok, esta mujer policía en Sinaloa está robando corazones y suspiros, pues quienes ven su contenido no dejan de admirar su trabajo y belleza. Ella, orgullosa, comparte con sus “fans” varios videos en donde se le ve haciendo su trabajo: ya sea en el transporte público o dando alguna plática para reflexionar sobre la importancia de la educación vial.

Según datos de su cuenta de redes sociales, la joven mujer tiene 38 años y nació en México; prefiere el nombre Magda; su color favorito es el negro; su signo es sagitario y mide 1.62.

Ya lo sabes: si estás interesado en la educación vial, qué mejor que aprenderla con esta guapa policía.