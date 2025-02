En un acto heroico y valiente, una mujer protegió, con uñas, dientes e incluso cuerpo, a su hijo de ser mordido por un agresivo perro de raza rottweiler en Rusia. En Unotv.com te compartimos los detalles del impactante video.

Un video en redes sociales muestra a una madre en el piso, mismo que luce lleno de nieve, mientras cubre con sus manos y su cuerpo a un menor, quien luce muy asustado.

¡Advertencia! El siguiente material audiovisual contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

#WATCH : In Russian Yekaterinburg, a Rottweiler almost bit a mother and her 5-year-old child



On Mednogorskaya Street, an aggressive Rottweiler grabbed a child, but the mother managed to cover him with her body and fell into the snow. The dog did not retreat – it bit both of… pic.twitter.com/aCnErQ6YVG