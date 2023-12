Mujer racista explota contra mexicana por hablar español en Disneyland

Una mujer identificada como Lexi Morgan Powell, de 22 años, se viralizó en un video por realizar comentarios racistas hacia una mujer mexicana que hablaba en español en Disneyland, California.

El incidente se grabó por la afectada, quien lo compartió en la plataforma de TikTok. El video generó una ola de comentarios de indignación por las acciones racistas de la joven estadounidense.

En la grabación se observa a una mujer esperando a su acompañante en el baño, que usa una silla de ruedas, en el parque de diversiones. Al mismo tiempo, otra mujer le reclama por su actitud racista, y graba las acciones de ella desde lejos.

La mujer que es grabada, Powell, finalmente estalla en comentarios ofensivos, afirma que en Estados Unidos se habla inglés y expresa abiertamente su odio hacia los mexicanos sin razón aparente.

“Esto es América, y tú no hablas español en América, un país angloparlante. Soy americana y soy blanca y toda mi gente es de aquí. No me importa, odio a los mexicanos y es verdad”.

Lexi Morgan Powell