Mujer casi pierde un millón de pesos tras transferirlos por error. Getty

Alicia Rosa Perea, una emprendedora que realiza ventas en línea, vivió horas de angustia al transferir, por error, un millón de pesos a una cuenta desconocida. Su caso se hizo viral en TikTok, generando un gran debate entre los usuarios.

El incidente ocurrió cuando la joven realizaba la compra de mercancía para su negocio. En un descuido, ingresó mal los datos y envió el dinero a la cuenta equivocada. Al notar el error, intentó comunicarse con el destinatario, pero no obtuvo respuesta inmediata.

El difícil proceso para recuperar el dinero

Tras la equivocación, Perea acudió a su banco en busca de una solución, pero le informaron que no podían garantizar la devolución del dinero. “Me dijeron que harían el reclamo, pero no podían prometer nada”, explicó la joven en una entrevista con el medio TN.

Desesperada, recurrió a TikTok para contar su historia y pedir ayuda. En la plataforma, un usuario afirmó haber recibido la suma, pero se negó a devolverla. Sin embargo, más tarde surgieron dudas sobre su identidad, ya que una mujer que decía ser su hermana aseguró que se trataba de otra persona.

Las redes sociales y los medios, clave en la resolución del caso

El caso generó un gran debate en TikTok, donde algunos usuarios apoyaron a Perea, mientras que otros dudaron de la veracidad de la historia. “¿Cómo sabe quién recibió el dinero si no hay datos en redes?”, comentó un usuario.

Finalmente, la presión mediática ayudó a resolver el problema. La propia Alicia compartió en TikTok el desenlace de su historia: el dinero fue devuelto.

“Ay, me devolvieron la plata, me devolvieron el millón de pesos. Gracias, señor Juan Ignacio, no tiene ni idea… en el alma cómo se lo agradezco”, expresó emocionada. También agradeció a la radio de San José, Eduardo Borge, Telefe y TN, quienes contribuyeron a difundir su historia y lograr que el mensaje llegara al destinatario correcto.