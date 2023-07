¿Una discusión con pasajero imaginario? Mujer sufre crisis nerviosa en un avión

Una mujer sufrió crisis nerviosa en pleno vuelo. Foto: TikTok @appleuser83234855

Una mujer sufrió una crisis nerviosa durante un vuelo mientras discutía con una persona. Sin embargo, no existía el sujeto, por lo que, al parecer, pudo tratarse de un pasajero imaginario.

Mujer sufre crisis nerviosa por pasajero imaginario

Un video publicado en TikTok muestra el momento en que una mujer, quien porta una blusa negra y un bolso, comienza a discutir, con lo que pareciera ser un pasajero, a bordo de un vuelo.

Sin embargo, la mujer, quien lucía molesta e, incluso, en un estado de descontrol, grita y gesticula como si, en verdad, estuviera hablando con alguna persona.

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por lo que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no pueden creerlo”, expresó la mujer.

Posteriormente, la viajera, quien, aparentemente tuvo una crisis nerviosa, dijo que el pasajero con el que discutía no era real, por lo que los demás usuarios quedaron sorprendidos.

“Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo, este hijo de put* de atrás no es real. Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos”, señaló la mujer.

¿Quién es la mujer que discutió con pasajero imaginario?

Según el Daily Mail, el autor de la publicación original detalló que la sorpresiva experiencia retrasó el vuelo, ya que los pasajeros tuvieron que bajar del avión antes de volver a embarcar.

Sin embargo, la mujer, quien no fue identificada, tampoco fue arrestada, al parecer, por la supuesta crisis nerviosa y el estado de caos en el que se encontraba.

¿Qué es una crisis nerviosa?

Una crisis nerviosa es un episodio de angustia emocional o de ansiedad, misma que puede manifestarse a través de síntomas físicos y emocionales significativos.

Las crisis nerviosas pueden desencadenarse por situaciones estresantes y preocupantes, como problemas familiares, laborales, financieros o algún evento traumático.