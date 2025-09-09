Video: hombres forman cadena humana y salvan a abuelita atrapada por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias en Monterrey, Nuevo León, causaron el incremento de agua, lo que provocó que una mujer de la tercera edad quedara atrapada al interior de su carro hasta que fue rescatada por un grupo de hombres que evitaron que la abuelita fuera arrastrada por la corriente. La situación fue captada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Así rescataron a la mujer de la tercera edad

En las imágenes se ve cómo, al menos, nueve hombres se tomaron de la mano para hacer una cadena humana que permitiera llegar hasta el vehículo en donde se encontraba la mujer.

Dos de ellos llegaron al vehículo y por la puerta del copiloto ayudaron a bajar a la mujer, quien se tomó del cuello de uno de sus rescatistas, quien, a su vez, la tomó de la cintura para poder avanzar hacia la banqueta y quedar a salvo.

Segundos antes de llegar hasta una zona segura, la corriente del agua dificultó el caminar de la mujer de la tercera edad, quien parecía que perdería el equilibrio. Sin embargo, uno de los hombres del grupo tomó del brazo a la abuelita y pudieron salir del paso del agua.

Una vez a salvo, la mujer no puedo contener las lágrimas.

Los sujetos, quienes, según reportes, eran trabajadores de una agencia de la zona, rescataron hasta la bolsa de la mujer, misma que pasaron de mano en mano.

Presuntamente, el carro de la mujer habría quedado atrapado en medio de la corriente en la avenida Gonzalitos.

Tras el exitoso rescate, los testigos celebraron que los hombres se organizaran para poder salvar a la abuelita.

En redes celebran valentía de los hombres que rescataron a la mujer de la tercera edad

Tras viralizarse el video, en redes sociales, cibernautas reconocieron el actuar de los hombres, a quienes felicitaron por la empatía mostrada al rescatar a la mujer de la tercera edad.

“Felicidades a los chicos por su valentía y empatía”, “Esas personas sí son de admirar. Ese es el México que debe de prosperar ayudando al que lo necesita”, “Rifados, qué bueno que la ayudaron”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de cibernautas.