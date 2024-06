“Ya siéntese, señora”: Mujeres se pelean en Metro CDMX por un asiento y se dan hasta con una pluma

Mujeres se pelean por un asiento. Foto: Captura de pantalla @LaResistencia

Una pelea entre dos mujeres en el Metro de la Ciudad de México, se volvió viral en las redes sociales. El incidente, que tuvo lugar en la estación Pantitlán, se originó por la disputa de un asiento y terminó en una pelea violenta, mientras los pasajeros abarrotados en el vagón gritaban: “¡Pelea, pelea, pelea!”.

https://fb.watch/sZO6cSn9fQ/

Mujeres se pelean por un asiento en el Metro de la CDMX

El video del altercado muestra la estación del metro línea 1 llena de pasajeros. En su intento por abordar el tren, los usuarios corrieron y se empujaron para ganar un asiento y no viajar parados. Sin embargo, dos mujeres, una más joven y otra mayor, comenzaron a discutir acaloradamente por un lugar.

La tensión aumentó rápidamente y las mujeres empezaron a lanzarse groserías. La joven, visiblemente molesta, tomó a la mujer mayor del cabello y comenzó a jalonearla mientras le gritaba: “¡Ya siéntese, señora, quería el asiento, no!”.

En respuesta, la señora mayor sacó una pluma con la que intentó defenderse, tratando de dañar a la joven. La escena se volvió caótica mientras los demás pasajeros buscaron separarlas, pero ambas mujeres se tenían fuertemente agarradas del cabello, negándose a soltarse.

Llega la policía para controlar la situación

El caos continuó hasta que llegó la policía, pero ni siquiera su presencia logró detener la pelea de inmediato. A pesar de los esfuerzos de los oficiales, las mujeres seguían jalándose el cabello sin cesar. Los usuarios del metro les pedían que se salieran del vagón para que el tren pudiera avanzar, pero la pelea persistía.

Hasta el momento, no se ha informado sobre las consecuencias para las involucradas. No se sabe si las mujeres fueron detenidas o presentadas ante un juez cívico. Además, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.