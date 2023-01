Muse tiene una pequeña gira de conciertos en México. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Durante el concierto de Muse en Monterrey se vivió un momento “mágico”; un joven le pidió matrimonio a su novia mientras la banda británica se encontraba en el escenario del Estadio Banorte.

La grabación se ha popularizado en redes sociales, en especial entre los seguidores del intérprete de éxitos como “Hysteria”, “Knights of Cydonia” y “Plug in Baby”.

Pide matrimonio durante concierto de Muse

Fue en TikTok donde el usuario @r.ramos.r compartió el clip de tan emotivo acontecimiento. Al principio se ve a Matt Bellamy, vocalista de Muse, interpretando el tema “Starlight”, uno de los más grandes éxitos de esta agrupación.

La gente cantaba a todo pulmón cuando cerca del escenario se abrió un pequeño hueco en el que se ve a una persona de rodillas; justamente cuando Bellamy entonaba “I just wanted to hold / you in my arms” ( Yo sólo quería sostenerte/ en mis brazos) el joven saca un anillo de matrimonio y se le declara a su novia.

Visiblemente emocionada se ve la chica, quien por su reacción podemos deducir que aceptó la propuesta de matrimonio. El video cierra con el mensaje “Que tengan una vida muy feliz juntos”.

Pero la historia no acaba aquí, ya que en la caja de comentarios, la chica protagonista del video compartió un breve mensaje sobre lo que vivió:

“El mejor día de mí 2023, sin duda, gracias por tus buenos deseos, amigo”. Se lee en los comentarios del video

El resto de los comentarios resaltan lo hermoso del momento, en especial mientras de fondo sonaba Starlight, un tema muy especial para los fans de Muse.

La gira “Will of The People” en México

La gira mundial “Will of The People” de Muse visita nuestro país con una pequeña serie de conciertos en las principales ciudades de México.

El 18 de enero se presentaron en Monterrey, el 20 del mismo mes en Guadalajara; sus presentaciones en territorio nacional cierran este 22 y 23 en el Foro Sol de la Ciudad de México.