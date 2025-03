Ni “La Venenito” lo esperaba; comerciante recibe billete falso de 500 pesos con la cara de la influencer

“Vale más reír”, así terminó resignado un comerciante al percatarse que no había tenido ventas hasta el momento, y encima su trabajador había recibido un billete falso de 500 pesos con la imagen de la influencer, La Venenito.

A través de redes sociales, se compartió un video grabado por el dueño del negocio en donde dio cuenta de lo que le había ocurrido.

Detalló que había ido a checar las ventas, y que no tenía ninguna hasta el momento, mostrando la caja registradora con solamente un billete de 50 y otro de 100 pesos.

Encima, una persona que trabaja con él aceptó un billete falso de alta denominación, uno de 500 pesos.

“Plebada, wachen. Estaba haciendo corte, no he vendido nada y pasa este billete aquí, que le pagaron al señor, que está ahí. Y wachen el billete que no checó, ¡mira!”.