Ni Rihanna ni su embarazo: intérprete de señas se roba el Super Bowl 2023

La intérprete de señas se volvió la sensación en redes.

Rihanna regresó a los escenarios tras siete años de ausencia y, en medio de su segundo embarazo, encendió con su música el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 este domingo; sin embargo, la cantante de Barbados no fue la única que causó sensación, ya que la intérprete de señas sacó sus mejores pasos mientras traducía las canciones.

Ver más The translator is having the time of her life 😭 #RihannaSuperBowl @rihanna pic.twitter.com/8uLlteOgDK — ₹ (@httpwoolfx) February 13, 2023

Usuarios de redes sociales compartieron varios momentos de la intérprete bailando mientras traducía las letras de canciones como“Bitch Better Have My Money”, “Where Have you Been”, “Pour It Up”, “Umbrella”, “All of the Lights” y “Diamonds”, que fue el último tema del set list de Rihanna.

Entre los comentarios que más destacaron en redes sociales, como Twitter, está el excelente ritmo de la intérprete, que vestida de negro y con el cabello recogido, no dejó de sonreír durante toda la transmisión.

Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl

La cantante deslumbró vestida de rojo e interpretó varios de sus éxitos en el descanso del partido en Glendale, donde Kansas City Chiefs se impuso a las Philadelphia Eagles (38-35).

Ver más La verdad prefiero calidad que cantidad y esta toma demuestra la calidad del show. #RihannaSuperBowl pic.twitter.com/bzSi8jQOt2 — 𝒆𝒎𝒎𝒂𝒏𝒖𝒆𝒍 (@mndozaemxn) February 13, 2023

La famosa hizo su aparición a través de una escalera suspendida en las alturas del estadio, las cuales subían y bajaban al ritmo de sus canciones, mientras los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Arizona.

Rihanna, nacida en Barbados y ganadora de nueve premios Grammy, dio a luz en mayo de 2022 junto con el también cantante y productor A$AP Rocky, la famosa había estado alejada de los escenarios desde hace siete años. Ahora, nueve meses después, su representante confirmó las especulaciones de que la cantante espera a su segundo hijo.