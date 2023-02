¡Qué cumplida! Niña se confunde y llega con gallina viva a clase; le habían pedido cascarones de huevo

Niña llega con gallina viva a la clase; se confundió. Foto: Cuartoscuro

Una niña se ha ganado el cariño de los cibernautas, pues su pequeña distracción a la solicitud del maestro la llevó a protagonizar uno de los videos virales de este año, ya que al salón de clases llegó con una gallina viva.

En el video que comenzó a circular en plataformas digitales se escucha al maestro cuestionar a sus alumnos sobre la petición que había hecho en clase y que, según los menores, eran cascarones de huevo de gallina.

“¿Qué les pedí?”. Pregunta el maestro

“Cascarones”. Respondieron los alumnos

Sin embargo, cuando llega con una de sus alumnas, la sorpresa se hizo presente, pues la niña sostenía entre los brazos una gallina viva, ya que eso había sido lo que entendió en clase la pequeña.

“Maestro, es que yo le entendí que una gallina”. Se defendió la pequeña.

Luego de la respuesta y ante la confusión de la niña, el profesor y el resto de alumnos no pudieron contener la risa; aunque no fueron los únicos, pues, como era de esperarse, los cibernautas también reaccionaron al video viral.

“Tan lindos”, “La gallina: y yo qué hago aquí”, “Qué compromiso con la tarea”, “La carita hermosa de la niña de la gallina”, “No hay problema. Esperen a que la gallina ponga un huevo y ya tiene el cascarón”, “Me imagino a la niña agarrando a la gallina por todo el camino al colegio”, son parte de los comentarios que se pueden leer de los cibernautas.

Un aplauso a la mamá de la niña por conseguir la gallina

Sin embargo, los comentarios de los usuarios de redes sociales no sólo fueron para la niña que cargaba su gallina, sino también para la mamá por hacer que su hija cumpliera con sus obligaciones de estudiante, por más extraño que pudiera parecer la petición del profesor.

“Un 10 para la mamá”, “Punto para la mamá. Ya me la imagino atrapando a la gallina”, “Y la mamá pensando ‘¿para qué quiere una gallina? Estos maestros ya no saben qué pedir’”, “Yo opino que puntos extras porque la mamá correteó la gallina y cómo da trabajo agarrarlas”, se puede leer, reconociendo a la mujer que no cambió la búsqueda de las cartulinas por la de un animalito.