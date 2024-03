¡Justin, por favor! Niña que lloró por boletos de Justin Bieber en 2011 recrea su video viral en Monterrey

En 2011, una niña se viralizó por llorar ante las cámaras de televisión por no conseguir boletos para el concierto de Justin Bieber en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahora, 13 años después, la joven reapareció en redes sociales para reinterpretar la actuación que la lanzó a la fama en internet.

Justin Bieber visitó la CDMX y Monterrey en 2011, como parte de su gira “My World Tour”. Este evento fue una locura y los boletos se acabaron en cuestión de minutos, dejando con el corazón destrozado a miles de “beliebers” que no pudieron conseguir una entrada para ver escuchar “Baby” en vivo.

Todo este dolor adolescente fue inmortalizado por una niña regiomontana a quien entrevistaron en Monterrey, momentos después de que se agotaron los boletos. Cuando le pusieron el micrófono de frente, la niña le rogó a Justin para que abriera una fecha más.

Y justo cuando nadie lo esperaba, Pam.capistran, ahora con 25 años de edad, regresó a las redes sociales con un video en el que repite el célebre discurso que la catapultó a la fama hace 13 años.

“¡Justin, por favor, ven otra fecha! ¡Que vengas! Estamos muy asoleadas, a mí me duele mucho el estómago, he tomado pura agua, ya no aguanto, yo hago lo que sea por ti, quedarme aquí, pero por favor ven, te lo pido, ven”.

Se escucha a la niña en el video.