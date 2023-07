“No es como se ve”: Niño asegura haber visto a Jesucristo mientras estaba en coma

“Tiene el pelo corto y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto”, narró un niño que salió de un coma y aseguró haber visto a Jesucristo, quien le dijo que hará sentir muy orgullosa a su mamá.

En un video compartido en redes sociales, el menor, que se encontraría todavía en una cama de hospital, dijo que el “Hijo de Dios” no es como se conoce en el catolicismo o cristianismo, porque, aunque tiene barba, su cabello es corto.

“No es como se ve, voy a la iglesia de Santa María, no es así como se ve allí. Tiene como una barba, no tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto. Mamá si lo hubieras visto, si lo vieras, dirías que son más hermosos que los míos. Y sus labios nunca se agrietaron. Todo sucedió, todo era perfecto, sus labios eran perfectos. Él era perfecto completamente”.

Niño que salió de coma.