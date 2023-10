¿Será? Niño asegura que John Lennon, de la banda The Beatles, es Harry Potter

El niño confundió a John Lennon con Harry Potter. Foto: Captura de pantalla/AFP.

¿John Lennon? No, es Harry Potter, así lo señaló un niño que mostró su gusto por la famosa saga al ver una pintura del integrante de The Beatles.

Niño asegura que John Lennon es Harry Potter

En redes sociales se viralizó el momento en el que una familia va a bordo de una camioneta y pasan por una calle en la que hay un grafiti dedicado al cuarteto de Liverpool.

Es cuando el menor de edad destaca entre los rostros de los integrantes una en particular. “La foto de Harry Potter, ahí está”, dijo.

El papá confundido se da cuenta de que su hijo se refiere a John Lennon, líder y fundador de la icónica banda inglesa.

Pero todo se debería a que el músico trae un corte de cabello y lentes similares al del protagonista de los libros y películas.

“Son los Beatles”, responde el padre del menor al final del video.

Papá confunde canción del grupo The Beatles

Sin embargo, otra polémica surgió debido a que en el post se refieren a The Beatles, no con un tema de la agrupación, sino con uno del grupo australiano Tame Impala, The les I know the better. Aquí algunas de las reacciones:

“Foto de Harry Potter, es John Lennon y pone una canción de Tame Impala”.

“Jajajaja cosas de ingleses, pero Tame Impala no entendí”.

“Bueno al menos sabe quién es Harry Potter”.

El curioso video ya lleva miles de vistas en la red social de TikTok.