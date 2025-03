Niño llama al 911 para “reportar” a su mamá… ¡por comerse su helado!

Un niño de 4 años puso en alerta al 911 luego de realizar una llamada, pero no para advertir sobre una emergencia, si no para “reportar” a su mamá por comerse su helado.

Un video compartido por el medio estadounidense Fox News muestra el momento en el que oficiales del Departamento de Policía de Mount Pleasant llegan a una vivienda.

This kid called 911 on his mom because she ate all his ice cream. pic.twitter.com/zdfQeocyV6