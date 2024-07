Calvos, por error: niños se quedan sin cabello por usar espuma de afeitar en vez de shampoo

Niños se quedan sin cabello por usar espuma. Fotos: Getty Images / Ilustrativa

Un grupo de niños se volvió viral después de quedarse sin pelo por usar espuma para afeitar en vez de shampoo.

Niños se quedan sin cabello por usar espuma de afeitar en vez de shampoo

En un video compartido en Facebook se muestra a un grupo de niños mientras se lavan el cabello en lo que pareciera ser el baño de una escuela.

Ver más

Sin embargo, momentos después, es posible apreciar a varios de ellos sin cabello, ya que usaron espuma para afeitar en vez de shampoo.

“Se echaron crema depiladora”, dice la descripción del video. No se sabe quién es el autor.

Los adolescentes, con playeras rojas y blancas, tomaron con humor el momento, por lo que incluso se rieron de ellos mismos.

Aunque pudo tratarse de una imprudencia, lo cierto es que ellos lucían felices, por lo que no olvidarán ese momento.

La espuma para afeitar no suele utilizarse para lavarse el cabello, pero los niños no hicieron caso a las instrucciones. ¿Tal vez porque aún no les sale barba?

¿Qué dicen los usuarios de los niños que se quedaron sin cabello por usar espuma de afeitar?

Los usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar al video viral de los niños que usaron espuma de afeitar en vez de shampoo en el cabello.

“¿Qué les costaba comprar jabón en polvo?”, “Así no te deja la crema”, “Ahí se ven los maquinazos” y “De los mejores recuerdos”, son algunos de los comentarios.

Aunque no perdieron el cabello en su totalidad, algunos internautas aseguran que ya habían sido rapados, por lo que pudo tratarse de algo planeado.