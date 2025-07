“No fue un ajuste, fue castigo”: el desgarrador corrido de la maestra Irma Hernández Cruz

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro//Shutterstock.

El desgarrador secuestro y asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y quien se desempeñaba como taxista en Álamo Temapache, Veracruz, no sólo ha generado conmoción en la sociedad mexicana, también ha inspirado un corrido que cuenta su historia y denuncia la violencia, la extorsión y la impunidad.

El corrido de Irma Hernández Cruz se dio a conocer a través de TikTok por la cuenta @noticorridos, la cual se dedica a elaborar este tipo de piezas musicales a partir de retomar las historias de hombres y mujeres que llenan los titulares de las noticias.

En el corrido de Irma Hernández Cruz se ensalza la dignidad de Irma y se denuncia la crueldad del crimen organizado.

¿Qué dice el corrido de Irma Hernández Cruz?

“Era maestra en su barrio, mujer de respeto,

dejó la escuela, pero no el reto.

A los 62 con el Sol en la cara,

manejaba un taxi para llenar su casa".



“Un viernes de julio, al filo del día,

la rodea un comando, nadie intervenía.

No fue un ajuste, ni por dinero,

fue castigo por no andar en sendero" (…) ".



"No pagas la cuota te damos ejemplo,

así operan donde la ley es silencio".



"Y en redes voló su cara encapuchada,

rodeada de sombras, voz quebrada:

'con la mafia no se juega' soltó arrodillada.

Sabía su destino, pero fue obligada".



"Irma no cayó por andar en problemas,

cayó por vivir en tierra sin reglas,

hoy su nombre seco es grito en la escena,

una voz que exige y que no se frena".



"La hallaron sin vida seis días después,

en un rancho lejano sembrada de estrés,

y el pueblo dolido, con rabia callada

la despidió como a una hermana amada"



"Y su historia no es sola, es la de miles,

de taxistas, de madres, de calles sin fines,

donde el crimen manda y el Estado no llega

y el que levanta la voz lo entregan a la pena".



"¿Dónde está el gobierno que dice cuidar?,

¿dónde la justicia que suele gritar?,

si a plena luz del día te pueden borrar

¿qué le queda al pueblo más que rezar?"



"Irma no cayó por andar en problemas,

cayó por vivir en tierra sin reglas,

hoy su nombre seco es grito en la escena,

una voz que exige y que no se frena".





Irma Hernández Cruz, su historia

Irma Hernández Cruz tenía de 62 años al momento de su desaparición y asesinato. Se desempeñó durante más de 40 años como maestra en la zona escolar 041, pero después de su jubilación, decidió trabajar como taxista por lo que era propietaria de al menos dos vehículos con los cuales sostenía su hogar.

El viernes 18 de julio de 2025, fue interceptada por un comando armado de la “Mafia Veracruzana”, un grupo delictivo que opera en la región y que, según medios locales, es considerado un brazo del Cártel del Golfo, también conocido como “Grupo Sombra”, mientras conducía el taxi marcado con el número 554, frente al mercado municipal de Álamo Temapache.

Fue subida a una camioneta y, desde entonces, reportada como desaparecida. Sin embargo, días después circuló un video en el que aparecía arrodillada, esposada y rodeada de hombres armados. Con voz firme, presumiblemente bajo amenaza, exhorta a otros taxistas:

“Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser con ellos y dejen de andar de venguilados por los charros que sólo nos extorsionan… o van a terminar como yo”.

El cuerpo de Irma fue encontrado la noche del 24 de julio en un rancho entre los límites de Álamo y Cerro Azul, aproximadamente 40 km del lugar de su secuestro. Su identidad fue confirmada por peritos forenses el día 24 de este mes.

Según la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, Irma fue violentada físicamente y falleció a causa de un infarto derivado de dichas agresiones. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz informó el viernes pasado de la detención de una tercera persona presuntamente involucrada en el secuestro de Irma Hernández Cruz.