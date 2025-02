GENERANDO AUDIO...

Los hechos ocurrieron en la UNAM. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este 17 de febrero trascendió en redes sociales un video donde se observa a una mujer apodada “Lady UNAM”, insultando a un estudiante en un estacionamiento.

En la grabación, se observa a la mujer, vigilante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una actitud prepotente, amenazando e insultando a un estudiante, presuntamente porque este no le enseñó su credencial a la hora de ingresar al estacionamiento.

El suceso generó inquietud entre los internautas, quienes condenaron los hechos e hicieron un llamado a las autoridades de la máxima casa de estudios para tomar cartas en el asunto.

¿Qué se sabe de Lady UNAM y el estudiante al que agredió?

La denuncia original la realizó un usuario de Facebook, identificado como Aaron Lachowski, quien dijo ser el estudiante agredido por una mujer.

De acuerdo con la publicación, la cual fue subida el pasado 13 de febrero, la persona de vigilancia del estacionamiento lo insultó y amenazó porque, según ella, no vio su credencial cuando se la mostró.

“Llamó a todos sus compañeros para amedrentarme y uno de ellos lo hizo justo en la cafetería, retándome de frente y diciéndome qué me pasaba”, destacó el denunciante.

De acuerdo con la publicación, el joven asistió al “jurídico” de la UNAM, sin embargo, le dijeron “que ella no tenía la culpa”.

“Le comenté a la abogada de la UNAM sobre las amenazas a mi persona, mi carro y dijo que no podían hacer nada porque se clasificaba en presuntivo y no en hechos. Prácticamente (me dijeron que) solo levantara la denuncia y ellos investigarían después”, se lee en la denuncia.

“Sigue estudiantito, te voy a reportar”: así agredió vigilante de la UNAM a estudiante

En tres videos que el denunciante compartió en Facebook, se ve y escucha a la vigilante de la UNAM agrediéndolo verbalmente.

Mientras el joven le asegura a la mujer que sí le enseñó su credencial para ingresar al estacionamiento, ella asegura que no fue así y le dice: “me haces algo y no te la vas a acabar allá afuera, porque recuerda que eres hombre”.

En otra de las grabaciones la mujer asegura ser jefa de la UNAM y le dice al joven “te vistes horrible, tú estás estudiando y no tienes nada, yo ya tengo mi plaza”, además de que lo agrede diciéndole “sigue etudiantito, adelante, te voy a reportar y no me importa”.