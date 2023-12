¿No le gustó? Novio le hace “cara” a su prometida por llegar con sexy vestido transparente a boda

Novio reacciona al ver a prometida con sexy vestido en boda. Foto: Getty Images

En una boda, un novio se volvió viral por la reacción que tuvo al ver a su prometida, en plena misa, con un sexy vestido, con el cual no dejó nada a la imaginación.

Novio es viral por ver a prometida con sexy vestido en boda

Un video compartido en X, antes Twitter, muestra el momento en que, mientras se lleva a cabo una boda, la novia se acerca a la zona de casamiento.

Ver más Novio reacciona al ver el vestido sexy su futura esposa pic.twitter.com/tLL0KYP3kH — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 7, 2023

Al ver a su prometida, el novio se quedó completamente impactado, ya que, a diferencia de los vestidos tradicionales, con encaje y cola larga, la novia portaba un sexy atuendo.

Con el ramo en la mano y con un pronunciado escote, la chica se acerca hacia su prometido, quien al observarla no dijo ni una sola palabra, simplemente se quedó en shock.

Al parecer, el novio no esperaba que la mujer llegase al altar con el sexy vestido, el cual dejaba ver sus atributos. Su reacción no pasó desapercibida por los invitados.

Una vez con su prometido, la chica no dejó de sonreír. En tanto, el galán no quitaba la cara de asombro, ya sea por lo bien que se veía o porque no esperaba que llegara así a la misa.

¿Qué dijeron los usuarios de novio que vio a prometida con sexy vestido en boda?

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar al video del novio, quien tuvo una inesperada reacción al ver a su prometida con un sexy vestido.

“¿No la conocía?”, “Si así fue la boda, ¿comó habrá sido la luna de miel?”, “¿No lo podía creer o sí se molestó” y “No dejó nada a la imaginación”, son algunos de los comentarios.

Aunque se desconoce el nombre de la pareja, según los medios, son de Brasil. Sin embargo, el suceso será inolvidable para ambos, o quizá sólo para el novio.