Novios cambian el primer baile por lucha libre. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Unos novios en México se volvieron virales tras sustituir el tradicional primer baile de esposos por un combate de lucha libre en pleno salón de fiestas.

El momento, compartido en video por Iván Vásquez, suma más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios en redes sociales.

Entrada triunfal con máscaras

El clip muestra a la pareja entrar al salón como si fueran luchadores profesionales.

El novio portaba una máscara de “Penta El Zero Miedo“, mientras que la novia sorprendió con la máscara de “La Hiedra“.

Para completar la escenificación, entraron al ritmo de la canción “My Time is Now” del luchador de WWE John Cena, logrando que los invitados aplaudieran y gritaran como si se tratara de un espectáculo de lucha real.

Reacciones: “Cero miedo al matrimonio”

En lugar del típico vals, los recién casados recrearon golpes, llaves y movimientos de la lucha libre mexicana, demostrando humor y creatividad. La propuesta fue bien recibida por familiares y amigos, quienes celebraron con aplausos y risas.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar:

“Esa es la indicada bro, no la dejes ir”

“0 miedo al matrimonio”

“Ya tengo boda soñada”

El espectáculo no sólo divirtió, sino que también inspiró a otras parejas que buscan celebrar su unión de una manera diferente.

Una boda inolvidable con sabor mexicano

El video confirma que las ceremonias pueden adaptarse a los gustos de cada pareja. Al fusionar el amor con la cultura popular mexicana, los novios lograron que su boda se convirtiera en un evento único y memorable, recordado tanto por su originalidad como por su autenticidad.

