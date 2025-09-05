GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages / Ilustrativa

Una mujer fue captada en video mientras agredía física y verbalmente a un joven en un camión de la Ciudad de México, a quien acusó de tener “herpes ocular”.

La pasajera le lanzó botellazos, lo insultó y le exigió bajarse del transporte, lo que generó indignación en redes sociales, donde ya la apodan #LadyHerpes.

Mujer insulta y golpea a joven en transporte

De acuerdo con las imágenes difundidas, la mujer golpeó en repetidas ocasiones al joven con una botella de plástico, al mismo tiempo que lo insultaba y le pedía retirarse. Entre los gritos se escucha:

“El que está mal eres tú, nos molesta tu herpes en los ojos, ¿por qué no te largas?”.

El joven respondió que acudiría con el conductor para denunciar la agresión, pero la pasajera continuó increpándolo y aseguraba que no quería “herpes” cerca de su asiento.

“No quiero tu herpes en mi lugar, lárgate”.

El video causa indignación en redes sociales

El clip, que dura cerca de un minuto, provocó que usuarios de redes sociales la bautizaran como #LadyHerpes, recordando que en otro video también había sido captada agrediendo a otra persona.

“La gente no entiende lo que es discriminación. Ese joven debería denunciarla ya”.

“El problema es que nadie hace nada, todos graban y nadie ayuda”.

“Ya la habían grabado antes agrediendo a otra persona, urge que la identifiquen y enfrente consecuencias”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si autoridades de la CDMX intervinieron o si hubo una denuncia formal por parte de la víctima.

