En CDMX, despidieron a un joven sirio por una opinión. Foto: Gettyimages

En CDMX, el creador de contenido Damián Cervantes publicó un video titulado “Lo que NADIE te cuenta de salir de noche…”, en el que realizó diversas entrevistas banqueteras en la famosa avenida Francisco I. Madero. Sin embargo, una de ellas causó asombro, pues un joven sirio expresó abiertamente que odiaba México.

Video del joven que odia a México

Durante su recorrido, Damián, junto con Georgie-h8t, ambas vestidas de drag queen, entrevistaron a un joven sirio llamado Adams. Le preguntaron por qué estaba en México y si le gustaba el país, pero su respuesta las dejó desconcertadas.

—“Yo soy sirio, llevo dos años en México” —respondió. Pero cuando le preguntaron si le gustaba el país, contestó con un rotundo: “No”.

La tensión aumentó cuando Georgie-h8t comentó: “A mí tampoco me gusta Siria” y se alejó visiblemente molesta. Damián continuó con la entrevista y preguntó: “¿Por qué estás aquí?”, a lo que Adams respondió:

—“La vida me trajo aquí y estoy atrapado. Por ahora no puedo irme. Odio México. No me quejo de la comida, me quejo del trato de todos”.

El joven no abundó más en sus motivos, ya que Georgie reaccionó con mayor incomodidad, lo que generó respuestas cortantes e incluso irónicas por parte de ambos.

Despiden a joven sirio de su trabajo en CDMX

Días después de la publicación del video, el restaurante “La Vieja Habana”, donde trabajaba Adams, emitió un comunicado informando que el joven había sido despedido tras sus declaraciones.

“Ya corrimos al sirio. Nadie se mete con México. En días recientes, un excolaborador emitió declaraciones en medios externos que han generado comentarios en torno a nuestra empresa. Queremos dejar claro que dichas opiniones son estrictamente personales y no reflejan en ningún momento los ideales ni valores de “La Vieja Habana””.

El video ha generado polémica, ya que no se profundizó en la situación personal de Adams ni en el contexto completo de su experiencia en el país.

Aquí te dejamos el video:

