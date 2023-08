¡Oh no! Muere “Cheems”, el perrito más viral de internet; lo despiden con emotivos mensajes

Cheems falleció tras haber sido diagnosticado con cáncer. Foto: Facebook / Balltze

El famoso perrito Balltze, mejor conocido como “Cheems“, falleció este 18 de agosto, tras una cirugía a la que fue sometido debido al cáncer que sufría.

La noticia se confirmó en su página oficial de Facebook, en la cual los amigos humanos de “Ball Ball”, como también era conocido, detallaron que “Cheems” murió el viernes durante su última cirugía.

“Originalmente, queríamos arreglar la quimioterapia u otro tratamiento posible para él después de esta operación, pero ya es demasiado tarde”, se leyó en el mensaje de Facebook.

En el emotivo mensaje, sus cuidadores humanos llamaron a los seguidores del perrito a “no estar tristes” y recordaron que “Cheems”, con su cara sonriente y redonda, conectó a mucha gente y ayudó a otras tantas dando alegría durante la pandemia… “Su misión en esta vida se ha completado”.

“Creo que está corriendo libremente en el cielo y comiendo un montón de deliciosa comida con sus nuevos amigos. Él siempre estará dentro de nuestro corazón. Espero que él puede seguir llevando alegría a todos en el mundo en línea, esa es nuestra única humilde petición”. Mensaje de despedida en Facebook.

¿Qué enfermedad sufría “Cheems”?

A finales de julio, se informó que “Cheems”, el perro estrella de los memes más famosos de internet, fue diagnosticado con cáncer.

“Fuimos a la clínica. Por la nueva radiografía, la doctora sospechó que el tumor se había expandido, pero debido a que crece entre la pleura y los pulmones, es muy difícil extraer tejido para una prueba”, detallaron en Instagram sus humanos.

El comunicado detallaba que, por los síntomas y las imágenes, la veterinaria les informó que era muy probable que Cheems tuviera cáncer. Añadieron que la noticia, que al final se confirmó, los devastó. El perrito había cumplido 12 años en enero del 2023.

En redes sociales despiden a “Cheems” con emotivos mensajes

Tras confirmarse la muerte del perrito más famoso de redes sociales, usuarios lo despidieron con memes y emotivos mensajes en los que destacaron la alegría que les provocó en algún momento de su vida.

“No tienes ni idea de lo mucho que nos ayudaste a sonreír durante la pandemia y hasta la fecha. Ya eres una leyenda”, escribió el usuario Héctor Usla en Facebook.

cheems era lo mejor que pude conocer y seguir…



🥲 pic.twitter.com/7DiLQkvmAQ — jozue_n_n (@jozuwu_u) August 19, 2023

“Cheems era lo mejor que pude conocer y seguir”; “Por siempre en nuestros corazones, siempre trajo alegría, descansa tranquilo”; “Todavía no puedo creer que mi ‘Cheems’ ya no exista… No más memes, no más diversión”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social X.

Algunos usuarios más respondieron a la publicación de Facebook agradeciendo a los cuidadores humanos de “Cheems”, quienes estuvieron con él hasta el final.

“Gracias por cuidar tanto al pequeño Ball, fue muy afortunado de tener a unos dueños tan cariñosos y seguramente él se quedará con eso, además de que fue muy querido por muchos de nosotros”, escribió la usuaria Andrea Quintanar.

“Descansa dulce Baltze. Gracias por todo. Y gracias a tus humanos por compartirte con el mundo”, escribió como respuesta al mensaje el usuario Luis Bogarin.

Ver más Triste noticia para el internet. Balltze, el hermoso perrito Shiba Inu conocido como Cheems, falleció. 💔😭



Gracias por los memes, las risas y por ser un fenómeno del internet que nunca olvidaremos. Hasta siempre, hermoso Cheems. 🥹❤️🐕#Cheems pic.twitter.com/U2huxE0N4G — Compa Soto🍥 (@azulcremapower) August 19, 2023

Fue un 4 de septiembre de 2017, cuando en Instagram se publicó la imagen de Balltze, un perro de la raza Shiba Inu, mejor conocido como “Cheems”, que a la postre se convirtió en uno de los memes más famosos del internet.