¡No les hizo gracia! Mujer denuncia a escuela de sus hijos por vetarla al tener OnlyFans

OnlyFans es una de las plataformas para adultos que más popularidad ha alcanzado en los últimos tiempos; sin embargo, y pese a que muchas famosas han optado por iniciar un camino ahí, ha causado problemas a otras usuarias, como el caso de Victoria Triece, que fue vetada como voluntaria en la escuela de sus hijos por tener un perfil en dicha red.

De acuerdo con reportes, Victoria Triece llevaba cinco años siendo voluntaria en la escuela de sus hijos, en Estados Unidos, sin tener ningún tipo de problema; sin embargo, de manera abrupta y sin justificación, se le impidió seguir en dichas labores, presuntamente, por tener una cuenta de OnlyFans.

Según se ha dado a conocer, la mujer vetada por tener cuenta de OnlyFans no tiene antecedentes penales y cuenta con lo necesario para fungir en el voluntariado en la escuela de sus hijos, por lo que decidió emprender acciones en contra del centro educativo.

“Ha sido extremadamente difícil. Siento que la única alegría en mi vida, ya sabes, me fue arrebatada directamente de las manos sin ninguna razón real. Nunca me lo han aclarado, nunca me han dicho qué podía hacer y qué no”.

Victoria Triece