GENERANDO AUDIO...

Oso sorprende en grabación. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La mascota de los Seattle Kraken vivió un momento de tensión cuando un oso pardo apareció de sorpresa durante una grabación en Alaska. El equipo de la NHL filmaba una campaña promocional en el Parque Nacional Katmai cuando el animal comenzó a corretear a Buoy, la botarga oficial del club. El momento quedó registrado en video y fue compartido por el propio equipo en Instagram.

En las imágenes se observa al jugador John Hayden con el agua hasta las rodillas y una caña de pescar en las manos. Todo parecía normal, hasta que un guía nota al oso aproximándose. De inmediato, le quita la caña al delantero y le pide que se mueva con rapidez. Mientras el equipo intenta alejarse, el oso entra al río y va directo hacia Buoy.

Más detalles sobre el video

En plena grabación, a la orilla de lo que parece ser un lago o río, se observa a lo lejos a un oso café que se sumerge en el agua de forma sigilosa, acercándose al punto donde se realizaba la filmación.

De pronto, el animal corre hacia una botarga, mientras los participantes se retiran lentamente para alejarse de la zona de riesgo.

En otra toma, captada desde mayor distancia, se ve a cinco personas —incluidos el jugador y la botarga— caminando para ponerse a salvo, mientras el oso intenta aproximarse a ellos.

El video, difundido por el equipo de futbol, cierra con la frase: “Ningún oso o troll fue herido en la creación; siempre respeta la vida silvestre en su hábitat natural”.

Oso interrumpe grabación y pone a correr a Buoy en Alaska

El incidente ocurrió durante una visita de los Seattle Kraken a Anchorage, como parte de un acuerdo con la Bristol Bay Native Corporation (BBNC). Esta colaboración busca promover el hockey sobre hielo en Alaska y fortalecer los lazos con la comunidad local.

La grabación se ha vuelto viral en redes sociales, con cientos de comentarios sobre el inesperado “encuentro salvaje” entre la botarga y el oso.