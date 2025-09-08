GENERANDO AUDIO...

Avión. Foto: Cuartoscuro.

Contar con el apoyo incondicional de los padres, es una de las cosas que todo hijo/hija quisiera tener en la vida. Ejemplo de ello el que nos regaló una piloto, quien compartió cómo su papá estuvo presente en su primer aterrizaje como capitana de una aeronave.

Padre acompaña a su hija en su primer aterrizaje como piloto de aerolínea

Sin importar la lluvia, dadas las condiciones meteorológicas que se han presentado en esta temporada en la Ciudad de México, un padre no dudó en estar presente, aunque sea a distancia, en el primer aterrizaje como piloto de aerolínea de su hija.

A unas calles del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para ser precisos en un puente peatonal sobre el Boulevard Puerto Aéreo y calle Norte 13, ubicado en la colonia Moctezuma segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, el padre de la piloto quiso presenciar el que fue el primer aterrizaje como piloto de un avión de su hija.

El video, compartido por la piloto en su cuenta personal de TikTok, de apenas 17 segundos muestra lo orgullo que se sintió el padre al ver el logro de su hija.

Reacciones

Las reacciones al entrañable momento no se hicieron esperar. El video ya cuenta con más de 5 millones de visualizaciones, cerca de un millón de “Me Gusta” y cientos de comentarios.

Comentarios como “¿Importó la lluvia? ¿Importó la noche? Todo eso fue irrelevante ante la maravilla de ver a su retoño cumplir sus sueños. Muchas felicidades, capitán”, “El papá así todo orgulloso”, “Mi papá tbn me fue a ver a la reja del aeropuerto en mi primera lección de vuelo por ahí del 2006… Ahora el vuela más alto que yo… algún día te alcanzaré viejo y haremos lo que quedó pendiente, volar juntos bien alto alto!!!”, “Y luego a pesar de la lluvia su papá salió a ver su primer aterrizaje y dijo Yuju”, “Esta juventud y sus padres presentes”, “Y su papá, aunque estaba lloviendo vio cómo aterrizaba por primera vez”, acompañaron la publicación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]