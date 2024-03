“Te voy a acusar de acoso”: pasajera insulta y amenaza a taxista por no ir rápido

Pasajera insulta y amenaza a taxista en CDMX. Foto: Captura de pantalla

Un taxista en la Ciudad de México (CDMX) se enfrentó a la ira de una pasajera que lo acusó de no manejar rápido y provocarle retrasos. El conductor, identificado como @Caballeromx, en la plataforma de videos, YouTube, documentó el encuentro, mientras llevaba a la mujer hacia Paseo de la Reforma.

Pasajera insulta y amenaza a taxista por no ir rápido

En el video, la mujer se muestra molesta por la velocidad del conductor. Expresa su frustración, con insultos dirigidos al taxista, quien busca tranquilizarla. A pesar de la actitud de la pasajera, el conductor mantiene la calma y responde con cortesía. En el ambiente se crea más tensión cuando el chofer sugiere que la cliente debería haberse levantado temprano si tenía prisa.

“O sea, vas lento y todavía dejas pasar al carro. No inventes, yo llevo prisa, qué parte de que llevo prisa no entiendes. Todos los taxistas mugrosos son iguales. Te estoy pidiendo el favor y todavía dejas pasar al carro”. Pasajera de taxi CDMX

A pesar del intento del taxista de mantener la calma, le responde:

“Si la hicieron enojar, no es mi problema, yo no le estoy faltando al respeto ni le estoy diciendo nada para que se ponga así. Hay tráfico, qué hago”. Taxista CDMX

“Te voy a acusar de acoso”

Con una actitud despectiva y agresiva, la pasajera no paró de quejarse con el taxista. Hasta que él no aguantó y decidió ponerle fin al viaje. La mujer no quería bajar del vehículo, argumentando que llevaba prisa para pedir otro taxi.

“Señora, aquí la voy a bajar. Con todo respeto, se lo digo. No se preocupe, no le cobro, el viaje es en efectivo. Discúlpeme, señora, ya no la puedo llevar. Está muy grosera conmigo y yo no le he faltado al respeto”. Taxista CDMX

La situación se agravó cuando la mujer amenazó con acusar al taxista de acoso, una acusación seria que podría tener consecuencias graves para el conductor. Además, se bajó sin pagarle el recorrido y azotó la puerta del vehículo, diciéndole groserías al joven taxista.