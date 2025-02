GENERANDO AUDIO...

Una pasajera amenazó a un conductor de Uber con mandarlo a la cárcel tras ponerse agresiva, por lo que llamó al 911 para denunciar al chofer del vehículo por supuestamente acosarla durante el viaje. En Unotv.com te compartimos los detalles.

Pasajera se niega a bajar y amenaza a chofer de Uber

Un video muestra el momento en que una usuaria de la app de taxi comienza a agredir al conductor por supuestamente manejar mal, ya que necesitaba llegar a su trabajo.

“A la izquierda. ¡Ay! No m*ames. Pásate, pásate, ya tienes la direccional prendida. Síguete todo derecho. Ahorita te vuelves a meter a la derecha”, se escucha decir a la mujer.

Ante los constantes hostigamientos, el chofer le pide a la pasajera que se baje de la unidad, ya que no desea continuar con el viaje, por lo que se niega y se pone agresiva, asegurando al conductor de Uber que no sabe manejar.

“Tengo que llegar a mi trabajo. No sabes manejar. Yo no me voy a bajar aquí”, expresa la usuaria con bastante molestia.

“Te avientas cinco años de cárcel”

Tras negarse a seguir con el trayecto, la pasajera comienza a llamar al 911 para denunciar al conductor del Uber por supuesto acoso, mientras él la reporta en la plataforma.

“Yo te reporto a ti. ¿Quieres jugar a eso? Va. No me quiere llevar a mi destino. Yo ya lo estoy reportando porque me está acosando. Me venía diciendo que me veía muy bonita y que le gustaba. Ya después le dije que se calmara y me dijo que si no, no iba a avanzar, y que aquí me iba a dejar”, señaló la mujer durante la llamada.

Asimismo, tras la discusión, la usuaria le vuelve a pedir al chofer que siga con el trayecto, asegurando que si no lo hace “te avientas cinco años de cárcel”.

Usuarios reaccionan a pasajera que amenazó a chofer de Uber

Los usuarios de redes sociales reaccionaron al video de la pasajera que denunció al conductor de Uber por supuestamente acosarla durante el viaje, asegurando que en ningún momento el hombre le hizo algún tipo de insinuación.

“Por eso ya no les creen”, “No puede denunciarla penalmente”, “Las mujeres abusan”, “Si no hubiera tenido una cámara, no le creen” y “Totalmente nefasta”, son algunos de los comentarios.

A la mujer la identificaron como Leydy González, quien, al parecer, trabaja como enfermera. La plataforma no se ha pronunciado al respecto.