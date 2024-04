Conoce la canción que dio vida al meme de “Pedro, Pedro”. Foto: UnoTV

En las últimas horas, el video de un tierno mapache moviéndose al ritmo de una canción que dice “¡Pedro, Pedro!”, se ha vuelto tendencia en redes. Si al igual que nosotros no dejas de tener esta pegajosa melodía en mente, quédate a leer esta nota, pues te contaremos todo lo que debes de saber sobre este meme.

Actualmente, no hay persona que no esté cantando en su cabeza “¡Pedro, Pedro!”, cada que puede, ya sea en medio de un examen o una junta de trabajo. Y es que no es para menos, en poco tiempo, este adorable mapache melodioso se ha vuelto un fenómeno internacional que ha envuelto a jóvenes, niños, tíos y abuelos.

Pero, mientras tarareas “¡Pedro, Pedro!”, te has preguntado, ¿cómo se llama esta canción? Si es así a continuación te damos la respuesta

¿Cuál es la canción original del meme de “Pedro, Pedro”?

La canción que baila este tierno mapache, al igual que su letra, se titula “Pedro” y es interpretada por la cantante italiana Raffaella Carrà en la década de los 80. Durante dicha época, el auge de esta canción fue tan grande que tuvo una versión latina en el mismo año.

Esta pegajosa melodía nos cuenta una experiencia que vivió Raffaella tras perderse en Argentina durante una gira. De acuerdo con la letra, Carrà se encontraba perdida en Santa Fe cuando un “muchachito con cara inocente y formalillo” se ofreció a ser su guía.

Debido a la amabilidad y guapura del joven, la cantante quedó enamorada de él, por lo que decidió componer la canción “¡Pedro, Pedro!”, que, sin saberlo, 44 años después sería retomada en un meme de un tierno mapache.

Sin embargo, la versión original de esta canción no es la que se ha hecho popular en redes sociales, sino la realizada por los DJs alemanes Jaxomy & Agatino, quienes agregaron un estilo techno a este tema.

¿El mapache bailó la canción de “Pedro, Pedro” desde el inicio? Éste es el origen del meme

Aunque el breve clip de este simpático mapache bailando esta peculiar lírica nos ha conquistado a todos, lamentablemente, este meme no nació con esta canción.

El 9 de septiembre de 2023, el usuario japonés “Fleska30” subió un video mostrando a su mapache con un tierno rostro bailando alrededor de un círculo la canción “Kak Dela-Kak EA”. Aunque en su momento esta peculiar mascota conquistó el corazón de los asiáticos, meses después se volvería el fenómeno mundial que es hoy.

¿Cuál es el nombre del mapache que baila la canción de “¡Pedro, Pedro!”?

Un dato poco conocido aún por los internautas es el nombre de este bailarín animalito. Y es que, aunque parezca obvio o tal vez no, el coqueto mapache de los memes no se llama “¡Pedro, Pedro!”, sino Pedro.

De acuerdo con su dueño, anteriormente tenía otro nombre; sin embargo, debido a la popularidad de este en las últimas horas, lo ha renombrado en honor de la canción. Pero eso no es todo, parece indicar que Pedro es hembra y que, aunque tiene un nombre masculino, lo ama y baila ahora sí con su canción original.

