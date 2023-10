¡Sus ahorros, su dinero! Perro se “come” 30 mil pesos de su dueña

Perro arruina ahorros de su dueña al comerse 30 mil pesos. Foto: Getty

La travesura de un perro le salió bastante cara a su dueña, pues el pequeño animalito destrozó billetes de 500 pesos que sumaban unos 30 mil pesos, según contó la mujer, quien no dudo en compartir la historia en redes sociales.

El video, que ya se hizo viral en redes sociales, del escenario que, probablemente, causó gran impacto a la dueña del perro, pues había billetes de 500 pesos tirados por todo el piso y aunque se ve que unos estaban intactos, se aprecian otros en pedazos.

La grabación sigue y muestra algunos billetes cerca de la cama del perro, el cual también aparece en el video sentado mientras escucha que su dueña cuestiona la situación que afectó sus ahorros.

“¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó?”, pregunta la mujer mientras enfoca los billetes destrozados y regados por todo el piso de la habitación.

Ante las interrogantes de su dueña, el perro permanece inmóvil. Aunque, a manera de broma, la mujer grabó una posible reacción hablada del perrito.

“Yo te explicó. Ven, acércate. No mires para allá”, se escucha en el divertido video

¿Fue pérdida económica? La mujer informa qué paso con el dinero que rompió el perro

Luego de compartir el video en donde mostraba la travesura de su perro, muchos cibernautas reaccionaron ante la catástrofe y no faltó quien preguntó qué se hacía en esos casos, pues, era increíble llegar al banco a decir que el perro se había comido el dinero.

Ante las preguntas, la mujer, dueña del animalito, aseguró que todo se quedó en el susto y el coraje, pues, luego de pegar los pedazos de los billetes, acudió a una sucursal bancaria a cambiarlos.

“Los pegué tarde horas, pero quedaron rebien, y los lleve a HSBC y solo dije que tuve un accidente”, confesó la mujer.

A las imágenes también cibernautas escribieron:

“A mí nunca me pasaría eso. Sí, tengo perro, sí, es tremendo, pero no tengo dinero”, “Ay, no todo asustado. No lo regañen, por favor”, “Obviamente fueron los duendes”, “Él no fue”, “Hay perros que se dan ciertos lujos, pero este se pasó”, “Cambio lo de comerse la tarea por los billetes”