“No me abandones”: mujer grafitea el carro de su ex para pedirle que no la deje

Una mujer grafiteó el carro de su ex para pedirle que no la deje. Foto:Shutterstock

El fin de las relaciones suele no ser fácil para los involucrados y aunque dicen que la esperanza es lo último que muere, hay quienes llevan a otro nivel el deseo de volver a revivir la llama del amor, como una mujer que decidió grafitear el carro de su ex para que no la dejara.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en donde se aprecia una camioneta blanca que sirvió como lienzo para Lucero, nombre con el que estaba firmada la petición de salvar la relación, para pedirle a su ex que no la dejara.

Ver más Le pintan su auto a un conductor pic.twitter.com/3B8yRvgDZU — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) January 13, 2023

En las imágenes, que ha desatado todo tipo de reacciones por parte de los cibernautas, se puede leer que Lucero le pide no abandonarla, ya que todavía lo ama.

“No me abandones, te amo. Lucero”, Se lee en la camioneta

La mujer que decidió dejarle un recado lo más visible que se pudiera también pintó una carita triste y un corazón roto para acompañar la petición a su expareja. Según reportes, la camioneta grafiteada habría sido captada en calles de Perú.

Redes reaccionan

Como era de esperarse, decenas de usuarios reaccionaron al video que muestra la camioneta rayada. Algunos de los cibernautas tomaron con humor la situación, mientras que otros, afirmaron que, luego de que les hubieran rayado el carro, sí abandonarían a su pareja.

“Dice no me abandones, pero con lo que acaba de hacer yo la abandono”, “También abriré mi taller de pintura, veo negocio redondo este verano”, “Ahí es, no la dejes, es amor verdadero”, “Mucho menos que vuelvo después de que me rayó el carro”, “Felizmente, vendí mi auto antes que me pasen estas cosas”, son parte de los comentarios que se pueden leer.

Aunque no es la primera mujer que decidió exponer la situación de su relación rayando el carro de su expareja, pues hace unos días una mujer fue captada grafiteando el automóvil de su ex a quien exhibió por haberle sido infiel.