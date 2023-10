Todo por un piercing: joven queda parapléjica tras perforarse la nariz y comparte su historia

Un piercing puede ser considerado una práctica de moda o identidad, pero para una joven se convirtió en tres años de recuperación al quedar parapléjica después de realizarse la perforación.

Mediante TikTok, Mariana Ávila Guillén (@avi.la16) compartió su historia y el proceso que ha llevado para recuperar parte de la movilidad de sus piernas.

Cuando era una adolescente de 15 años, por su entorno, Mariana quería hacerse una perforación, en este caso un septum, que consiste en atravesar con un arete u otra pieza la parte inferior de la nariz.

Una práctica a la que se oponía su mamá, pero que al final accedió.

“Quería ser aceptada socialmente, entonces decidí hacerme un piercing, pero no cualquier piercing. Yo quería parecer vaca, yo me quería hacer el septum. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo, pero yo le dije, o me lleva usted a un lugar donde hacer mi piercing o me lo hace una amiga”.

Mariana Ávila Guillén.