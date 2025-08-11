GENERANDO AUDIO...

Imagen: Getty Images

Un video muestra el momento en que jugadores de slowpitch se enfrascan en una pelea campal tras un pisotón accidental.

En la grabación, la cual se ha viralizado, se observa que un jugador llega a la base y es pisado de manera accidental por el miembro del otro equipo.

En el video, difundido por el medio El Imparcial, se observa cómo el pisotón desata una pelea campal en la que intervienen jugadores de ambos equipos.

De acuerdo con la información del medio citado, los hechos habrían ocurrido la noche del 8 de agosto en campos del Vado del Río, en Hermosillo, Sonora.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El slowpitch (o slo-pitch) es una modalidad de sóftbol donde el lanzador entrega la pelota de forma bajo mano, pero con un arco pronunciado—generalmente entre 3 y 10 pies de alto—hasta llegar al bateador.

Este estilo hace que cada lanzamiento sea más fácil de conectar, lo que convierte al slowpitch en una práctica frecuentemente recreativa y accesible.