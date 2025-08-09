Pitón devora a un perro en Acapulco; el momento se hace viral

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Una víbora pitón sorprendió a los habitantes de un fraccionamiento en Acapulco, Guerrero, luego de devorar a un perro. El momento causó asombro entre los lugareños y fue captado en video, que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Pitón devora a perro; video

La grabación da cuenta de cómo la pitón abre la boca, dejando ver, primero, las patas traseras del animal. Poco a poco, la víbora comenzó a hacerse para atrás, y el resto del cuerpo del can quedó al descubierto.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Después de algunos segundos, la víbora terminó por devolver el cuerpo completo del perro, el cual, para ese momento, estaba inmóvil. Tras expulsar al can, la pitón colocó la cabeza sobre su víctima.

Además, en la grabación, que habría sido captada el jueves por la tarde, se observa un jalador, lo que hace pensar que los habitantes trataron de evitar que la pitón devorara al perro.

¿Qué pasó con la pitón?

Reportes afirman que hasta el fraccionamiento arribó personal de bomberos para poner bajo resguardo a la pitón. Tras capturarla, los elementos de emergencia habrían liberado a la víbora en su hábitat.

¿Dónde estaba la pitón que se comió un perro?

Según reportes, la pitón sorprendió a los habitantes del fraccionamiento La Cima, en Acapulco, Guerrero, quienes dieron parte a las autoridades para que pudieran poner bajo resguardo al animal.