¿Qué significa vestirse de rosa el 3 de octubre? Foto: AFP

Este 3 de octubre, miles de personas en México y en el mundo usan prendas de color rosa como parte de una tradición inspirada en la película “Chicas Pesadas” (Mean Girls), estrenada en 2004 y convertida en un fenómeno de la cultura pop.

El origen de la fecha en “Chicas Pesadas”

La razón se remonta a una de las escenas más recordadas de la cinta, protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried.

En ella, Aaron Samuels le pregunta a Cady Heron qué día es y ella responde: “Es el 3 de octubre”.

Esa simple frase quedó marcada en el calendario de millones de fanáticos.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada como una efeméride no oficial que recuerda a la película y su influencia en la cultura pop, incluso antes del auge de las redes sociales.

¿Y por qué vestir de rosa?

Otra de las reglas más icónicas de la película es la de “Las Plásticas”, el grupo de chicas populares: “Los miércoles usamos rosa”. Esta frase se volvió un símbolo para los fanáticos.

Al coincidir el 3 de octubre con varios miércoles, los fans unieron ambas referencias: la fecha mítica y la regla del vestuario.

Así nació la tradición de vestir rosa cada 3 de octubre.

¿Dónde ver “Chicas Pesadas”?

Si quieres sumarte a la celebración y revivir la historia, la película está disponible en varias plataformas de streaming:

Claro Video

Netflix

Paramount+

Amazon Prime Video

Apple TV

Un clásico que sigue vigente

“Chicas Pesadas” fue escrita por Tina Fey y, pese al tiempo, sigue influyendo en el lenguaje y las costumbres de las nuevas generaciones. Cada año, el 3 de octubre se convierte en tendencia en redes sociales, confirmando que la película dejó una huella que va más allá del cine.

