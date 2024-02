Profesor enseña la tabla del ‘4’ con un corrido tumbado de Peso Pluma

Profesor le enseña la tabla del 4 con canción de Peso Pluma – Foto: TikTok y AFP

Un profesor se hizo viral en TikTok por enseñarles la tabla del 4 a sus alumnos con la ayuda de un corrido tumbado de Peso Pluma. A través de redes sociales, los usuarios reconocieron al docente por ocupar Ella baila sola para enseñar matemáticas a los niños.

Él es el profsor que enseña matemáticas con Peso Pluma

Eduardo Vázquez es un profesor de primaria que publicó un video en TikTok en el que se escucha a sus alumnos cantando la tabla del 4 con el ritmo de Ella baila sola.

“Cuatro, cuatro por una cuatro, cuatro por dos son ocho y por tres son doce, por cuatro queda en dieciséis y por cinco son veinte, por seis veintiséis, por siete te da veintiocho, por ocho treinta y dos, por nueve treinta y seis, por diez te sale el número cuarenta” Fragmento del video de TikTok

El video se titula “¿Quién dijo que la escuela y los corridos tumbados no se llevan?” y acumula 1.4 millones de vistas desde su lanzamiento el pasado martes 6 de febrero.

Con más de 93 mil likes y casi 700 comentarios, este es el video más exitoso en la cuenta de este joven profesor que se viralizó en redes.

¿Qué dicen los usuarios sobre este método de enseñanza?

El video del profesor Eduardo Vázquez enseñando la tabla del 4 con la música de Peso Pluma provocó múltiples comentarios y reacciones encontradas.

“Podrán cuestionar sus métodos, pero no sus resultados”, “a mis 27 años al fin me voy a aprender la tabla del 4” y “porfis mandame la letra, porque mis alumnos de sexto me van amar si pongo eso”, fueron algunos comentarios en la publicación.

“Ella baila sola”, la canción original de Peso Pluma

Peso Pluma saltó a la fama con la canción Ella baila sola, un corrido tumbado en colaboración con Eslabón Armado que, a la fecha, acumula 503 millones de vistas.

“Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa’ mí” es parte de la canción que el profesor Vázquez modificó para enseñar la tabla del 4 a sus alumnos.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido ninguna reacción sobre la canción del profesor, pero el video se ha viralizado que es posible que llegue a los oídos del cantautor.