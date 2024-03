¿Promesa de ingresos extras en WhatsApp? ¡Aguas! Maestra cuenta cómo le quitaron 100 mil pesos

Estafa por WhatsApp: maestra pierde 100 mil pesos. Foto: FB Clau RM

Mediante un mensaje de WhatsApp, una maestra de Sonora fue víctima de una estafa luego de que le prometieran ingresos extras. A través de un video, la profesora, identificada como Claudia Patricia, explicó que, para cuando se dio cuenta de que era un robo, ya había perdido 100 mil pesos.

Así le robaron a la maestra de Sonora con estafa de WhatsApp

En la grabación de poco más de 20 minutos, la maestra de Sonora explicó que la estafa inició con una oferta de trabajo con la que generaría ingresos extras.

“Recibí un mensaje. Decía ‘Hola, ¿qué tal? ¿Estás ocupada?’, ese mensaje se me hizo de mucha confianza… Le digo ‘Disculpa, ¿quién eres?’, y me puso ‘Quería ver si querías trabajar para tener un dinero extra’ y un dinero extra a nadie le cae mal”.

Una vez que engancharon a la profesora, los estafadores comenzaron a explicarle, paso a paso, lo que tenía que hacer.

“Es tomarle capturas de pantalla a unas ligas de Instagram. Mientras no me pidan datos que no debo de dar, pues no hay problema. Me dijo ‘sólo ocupo tu número de teléfono, tu nombre completo y una cuenta a la cual voy a transferirte’”.

Después de recibir las indicaciones, la profesora comenzó a hacer lo que los estafadores le pedían. Tras los primeros movimientos, los ciberdelincuentes le depositaron 50 pesos prometidos.

La estafa siguió y los primeros días Claudia Patricia siguió haciendo las capturas y recibiendo dinero; así se ganaron la confianza de la maestra. Sin embargo, con el paso de los días, le pidieron depositar mil pesos, mismos que regresaron a su cuenta para afianzar a la víctima.

“Al día siguiente, tal comerciante te pide que tengas otros mil pesos y te ganas 300. Otros 3 mil y te ganas 900. Todo estaba bien”.

Ya con la confianza total, la maestra decidió hacer un depósito mayor, por lo que le ofrecieron un trato de “promociones” en donde los depósitos eran ya de sumas fuertes.

De acuerdo con su relato, la maestra no contaba con el dinero para hacer ese tipo de transacciones, pero confiada a que regresaría y hasta obtendría ganancias, comenzó a pedir prestado.

“Me dicen que para recuperar el dinero tengo que depositar 25 mil pesos. Yo en mi desespero consigo esos 25 mil pesos, los mandó. Cuando lo mando me dicen, le faltó el de 50 mil pesos… Consigo los otros 50, el asunto es que ya los 25 y los 50 ya no eran préstamo personal, esos ya eran del banco”.

Estafa por WhatsApp: ¿cómo se dio cuenta de que era un engaño?

En medio de lágrimas, la maestra explicó que fue hasta que depositó los 50 mil pesos cuando se dio cuenta de que se trataba de una estafa. Sin embargo, para ese momento, su deuda era casi de 100 mil pesos.

“Ahí es donde me di cuenta de que no era cierto, que era tranza de ellos, pero ya que había mandado los 50, los 25, los 10, los 6. Fueron casi 100 mil pesos que, obviamente, tengo que pagar”.

La maestra dijo que compartía su experiencia para evitar que, como ella, caigan en manos de los estafadores que tienen varias maneras de enganchar a las víctimas.

Finalmente, pidió el apoyo de los cibernautas para poder solventar las deudas que contrajo tras la estafa de WhatsApp.