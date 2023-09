“¡Qué agusticidad!” Perrito Bruno causa revuelo en redes por su casa con aire acondicionado

La famosa casa de Bruno. Fotos: Capturas video Twiiter / @ShowmundialShow

El perrito Bruno ha comenzado a ser el más “envidiado” en redes sociales, después de que su amigo humano difundiera un video en donde se ve la casa de patio que le acondicionó.

En el clip, el cual suma miles de reproducciones en las diversas plataformas en donde ha sido replicado, se ve que la casa del lomito Bruno cuenta con una moderna instalación de aire acondicionado.

En el video se escucha que su humano llama insistentemente al perrito Bruno para que estrene su casa, sin embargo, éste pasa a su lado sin hacerle mucho caso y se va a una zona con pasto del jardín.

Entre los comentarios que el video viral ha generado entre usuarios de redes sociales se leen aquellos que preguntan por el colchón del buen Bruno, mientras otros tantos expresan que no hay como tener al lomito dentro del hogar.

“Le falta un colchoncito porque el piso es duro y frío”; “No es lujo cuando vive afuera de la casa, aunque tenga aire acondicionado”; “Ojalá este lujo lo tuviera todos lo peluditos”; “Él puso eso, para cuando lo manden a dormir para la casa del perro”, escribieron usuarios como respuesta al clip subido a TikTok por Notipremier.

Cabe recordar que los perros no pueden disipar el calor como lo hacen los seres humanos y de acuerdo con la UNAM su temperatura se puede incrementar rápidamente en temporada de mucho calor y puede llegar de 40 a 42 grados (lo normal es de 37 a 39 grados), lo cual podría causar su muerte.

Lo recomendable para prevenir un golpe de calor en nuestras mascotas, si sus casas no cuenta con aire acondicionado, como es el caso del perrito Bruno, es mantener al perro o gato en un lugar fresco y con libre acceso al agua todo el tiempo.

Además, no hay que dejarlos en lugares cerrados todo el día y no hay que exponerlos al sol, así como no cortarles el pelo y mojarles con un trapo húmedo el cuerpo constantemente, principalmente en el vientre, cuando haga mucho calor.