De qué se trata Dato Protegido en red X.

Una nueva tendencia se apoderó de la red social X (antes Twitter): Dato Protegido. En los últimos días, esta etiqueta se ha colocado entre lo más comentado por los usuarios en México. Pero, ¿qué significa y qué hay detrás de este fenómeno viral?

Desde tres días la usuaria @KarlaMaEstrella posteó en su cuenta de X el siguiente mensaje

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”

¿Por qué se volvió tendencia “DatoProtegido”?

Todo comenzó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la usuaria Karla Estrella publicar disculpas públicas en sus redes sociales como parte de una sanción por violencia política de género contra Diana Karina Barreras. El famoso post que desencadenó la resolución se remite al año pasado, durante el proceso electoral, cuando Karla Estrella cuestionó, sin mencionar el nombre, la candidatura de Barreras, aparentemente impulsada por su esposo.

El punto clave es que el Tribunal determinó que la disculpa debía estar dirigida a la persona afectada, pero sin revelar su identidad, ya que la denunciante pidió explícitamente no ser nombrada. Por ello, la leyenda que debía usarse era “Dato Protegido”.

¿Qué ordenó el Tribunal a Karla Estrella?

De acuerdo con la sentencia de la Sala Regional Especializada, Karla Estrella debe:

Publicar diariamente, durante 30 días naturales consecutivos , un mensaje de disculpa pública dirigido a “Dato Protegido”

, un mensaje de dirigido a “Dato Protegido” Incluir en cada publicación un extracto de la resolución emitida por el TEPJF

emitida por el TEPJF Mantener esta dinámica desde el 12 de julio hasta el 10 de agosto de 2025, aproximadamente.

¿Por qué no se menciona el nombre de la persona afectada?

La decisión de utilizar “Dato Protegido” no fue arbitraria. El Tribunal resolvió que no se debía revelar el nombre de la diputada denunciante, ya que ella no dio su consentimiento para que se hiciera público. Esta medida busca proteger su derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia, tal como lo establece la Ley General de Protección de Datos Personales y otros marcos legales en materia de justicia electoral.

Reacciones en redes

Tras la publicación del primer mensaje con la leyenda “Dato Protegido”, miles de usuarios comenzaron a replicarla en tono de burla, sátira o protesta. Muchos calificaron la resolución como un acto de censura y un abuso de poder. En poco tiempo, #DatoProtegido se convirtió en tendencia nacional en X.

La etiqueta fue utilizada tanto por seguidores de Karla Estrella como por otros usuarios que consideraron que la sanción violaba su libertad de expresión.

¿Qué pasa si Karla Estrella no cumple?

Si Karla Estrella incumple la medida ordenada por el TEPJF, podría enfrentar consecuencias legales adicionales, tales como:

Multas económicas

Sanciones administrativas por desacato

por desacato Inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, lo que puede tener implicaciones políticas y legales más serias

La misma Karla ejemplificó en sus redes: “De no acatar la resolución emitida contra mí, pueden bloquear, a través del SAT, cualquier cuenta bancaria mía, y en un país tan inseguro me pongo yo y a mi familia en una situación de vulnerabilidad al usar sólo efectivo”

Por ahora, Karla ha cumplido con las publicaciones diarias, aunque lo ha hecho con un tono irónico, reforzando el uso de “Dato Protegido” como símbolo digital de inconformidad.

Qué ha dicho Diana Karina Barreras

En dos videos publicados en su cuenta de la red X, la ahora diputada fijó su postura tras el fallo y ante las críticas.

“Invizibilizar la trayectoria política de una mujer, argumentando que sus logros los debe a su esposo, es un estereotipo de violencia, hay mucha diferencia entre violencia política y censura”.

En otro post resalta que se trató de violencia política, algo prohibido desde 2020, y señala que ahora que se ejerce la ley la están revictimizando en redes sociales e incluso ha recibido amenazas.

“Creo en la libertad de expresión, pero no la confundiré con la violencia hacia las mujeres; si eso amerita linchamiento estoy lista; resistiré cualquier intento de silenciarme. Por el futuro de todas, seguiré luchando.”