¿Qué le pasó a Jezzini en el rostro? El tiktoker apareció con los ojos hinchados

El rostro desfigurado del tiktoker Jezzini causó revuelo. El influencer fue motivo de bromas en la red por su imagen en la que destacaron sus ojos hinchados y la piel enrojecida, motivo por el que te contamos, qué le pasó.

Jezzini alcanzó la fama por sus videos de comedia y de sus anécdotas personales. El joven, quien publica sus historias en TikTok e Instagram, comenzó compartiendo contenido en YouTube.

El rostro de Jezzini no se escapó de los memes y aunque con sus historias suele hacer reír a sus seguidores, esta vez la causa de su imagen desfigurada fue circunstancial y con su estilo contó lo que le pasó.

La primera petición del tiktoker mexicano, que sus seguidores ignoraron fue que no lo juzgaran.

El influencer publicó un video en el que comenzó diciendo: “te voy a enseñar, pero por favor, no me juzgues”. La grabación es una explicación de lo que le ocurrió y de su foto que se hizo viral porque aparece con los ojos hinchados y la piel enrojecida.

Jezzini comentó que el origen de su mal fue un masaje. De acuerdo con él, su inflamación se debió a que pasó mucho tiempo boca abajo mientras una señora lo atendía.

El tiktoker considera que sus párpados tuvieron esa reacción por el efecto de la gravedad.

“Yo me levanté de la cama de masajes y sentí tantita presión en los ojos. Y me dijo (la masajista): ‘no te veas al espejo’. Y yo, obvio me vi al espejo”

Jezzini