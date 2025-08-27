¿Qué significa el pollo de la CDMX que generó debate sobre gentrificación en redes sociales?

GENERANDO AUDIO...

¿Diversión o gentrificación? Foto: UnoTV

Un peculiar pollo trazado sobre el mapa de la Ciudad de México (CDMX), se volvió tendencia en redes sociales. El dibujo, que circula especialmente en X, muestra un ave formada por colonias como Roma, Condesa, Polanco, Nápoles y la zona de Parque Delta, a las que describe como los lugares “más divertidos” de la capital.

La imagen fue publicada por el usuario @hugonz y viene acompañada de una frase que generó polémica: “Este es el Pollo de la CDMX. Mientras te mantengas dentro del pollo, te la vas a pasar bien en la CDMX. Casi todo lo que está fuera del Pollo está feo y debes evitarlo”.

¿Por qué dibujó un pollo sobre el mapa de la CDMX?

La propuesta surgió como respuesta a un mapa creado en Londres conocido como el “London Banana”, que es un análisis político y sobre la infraestructura de la ciudad. Este muestra las zonas con mayor seguridad y costo de vivienda en la capital británica.

Inspirado en ese ejercicio, el usuario mexicano dibujó el pollo en el mapa de la CDMX, pero solo dibujó, según él, las “zonas cool y los puntos imperdibles de la ciudad”.

Dibujo de pollo en mapa de CDMX crea debate sobre gentrificación

Sin embargo, lo que empezó como una broma gráfica pronto se convirtió en un debate serio sobre gentrificación. Para varios usuarios, el “pollo” no sólo dibuja una figura graciosa, sino que evidencia la concentración de servicios, entretenimiento y vivienda de lujo en un mismo corredor de la ciudad. Esto refleja cómo los barrios tradicionales se transforman en zonas elitizadas, donde el aumento de rentas y precios desplaza a familias que han vivido allí por generaciones.

El meme fue recibido con ironía, pero también con fuertes cuestionamientos. Algunos señalaron que delimitar lo “divertido” a unas cuantas colonias refuerza una mirada excluyente de la capital. Por ejemplo, en redes se destacó que dejar fuera a lugares como Xochimilco, con enorme valor cultural, es una forma de invisibilizar territorios que no entran en la narrativa de lo “cool”.

Otros recordaron que colonias como Coyoacán o Lomas de Chapultepec, también marcadas por procesos de gentrificación y altos costos de vida, quedaron fuera del pollo, lo que muestra que la figura responde más a una moda de consumo que a una descripción real de la ciudad.

Según usuarios, este tipo de representaciones virales son importantes porque normalizan el desplazamiento de comunidades y promueven la idea de que ciertos espacios sólo “valen” cuando están adaptados a estándares de consumo extranjeros o de clase alta.

Tras aparición de pollo en CDMX, otras ciudades crean sus propios mapas

El fenómeno del “pollo” inspiró a internautas de distintas ciudades de México a crear sus propias versiones. En el Estado de México apareció un “pollo tiranosaurio” que marca zonas seguras de Toluca; en Cuernavaca, Morelos, un conejo teporingo que encierra lugares como Vista Hermosa y el Parque Estatal Urbano; mientras que en el estado de Nuevo León surgió un “gallo” que abarca Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y San Nicolás de los Garza; y Morelia con una paloma con el centro marcado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]