El simbolismo detrás de “Ojitos Mentirosos” en TikTok. Foto: Cuartoscuro

La canción ‘Ojitos Mentirosos’ se volvió viral en TikTok, donde cientos de jóvenes se disfrazan de payasos y recorren las calles de la Ciudad de México.

Aunque el trend parece un reto divertido, en realidad esconde un simbolismo triste y lleno de melancolía.

¿Qué significa el trend de “Ojitos Mentirosos”?

El creador de contenido Giordano Ortega explica que la tendencia busca, además de divertir, reflejar la realidad que enfrentan miles de personas en México.

“El símbolo del payaso no sólo representa risa, también se puede relacionar con la precariedad. Es la imagen de una persona que trata de hacer reír a los demás, incluso cuando su vida está completamente destrozada”. Giordano Ortega, creador de contenido

A pesar del maquillaje colorido y los vestuarios llamativos, los escenarios donde los usuarios se graban, muestran calles sucias, grafiteadas y zonas inseguras; una triste realidad.

El payaso funciona como metáfora: alguien que hace reír a los demás, aunque su propia vida esté marcada por la soledad y la precariedad. Este contraste entre lo alegre y lo doloroso conecta con muchos usuarios de la plataforma, quienes se unieron al trend.

Relación con la película mexicana “Chicuarotes”

El trend está inspirado en la película mexicana “Chicuarotes” (2019), dirigida por Gael García Bernal. El film cuenta la historia de dos adolescentes que se disfrazan de payasos para sobrevivir en un entorno lleno de violencia y falta de oportunidades.

Lo que vemos en TikTok vs. la vida real

La canción “Ojitos Mentirosos” es interpretada por el grupo Tropicalisímo Apache, una de las bandas más reconocidas de cumbia en América Latina. La pieza se convirtió en un éxito, tanto por su ritmo bailable como por su letra que habla de un amor marcado por la desilusión.

El trend “Ojitos mentirosos” es una versión alegre que muestra como el maquillaje no siempre alcanza para tapar las heridas internas.