¿Qué significan los tags #FYP, #Duet y #Comedy, que utilizan las generaciones en TikTok?

Los hashtags aumentan tu alcance en TikTok. Foto: Getty Images.

Realizar un tiktok parece una tarea sencilla, aunque realmente no sea así, ya que los jóvenes han popularizado etiquetas o tags para realizar sus videos en las plataformas en tendencia. Aunque a veces no entendemos su significado, seguramente has visto en TikTok como se han popularizado los tags #FYP, #Duet, #comedy, entre otros.

¿Pero qué son los tags en Tiktok y qué significan? En Unotv.com te contamos lo que necesitas saber sobre ellos para que puedas realizar tus videos y quizá hasta volverte viral o un reconocido influencer. Toma nota.

¿Qué es un tag y para qué sirve?

Los hashtags sirven para aumentar tu alcance en TikTok, permiten que más usuarios puedan ver contenido relacionado con el tuyo, además de conectar videos que son del mismo tema. El algoritmo muestra de forma aleatoria el contenido que realizas a muchos usuarios, pero con el uso de los tags lo filtra y lo muestra a las personas interesadas.

Utilizar un hashtag viral puede impulsar tu contenido para que tenga un buen alcance de usuarios y éste también se viralice. Aquí te presentamos una serie de los Tags más populares que puedes ocupar según el tipo de contenido que deses hacer.

¿Qué significa #FYP?

El #FYP es un tag que se utiliza para generar viralidad, debido a que el significado de este acrónimo es For your page, en inglés, en español significa Para tu página. El algoritmo lo detecta como contenido importante para el usuario y lo muestra en los primeros lugares de posicionamiento en Tiktok.

¿Qué significa #Foryou?

Su significado en español es Página Para Ti, por sus siglas en inglés, es un tag para que todo aquel que entra a la red social pueda ver el contenido que un usuario compartió y conseguir mayor cantidad de seguidores e interacciones.

¿Qué es #Duet?

En la plataforma de TikTok se pueden realizar dúos, los cuales consisten en responder con un video el contenido de alguien. A esta respuesta se le coloca el #Duet, mejor conocido como los duetos que se hacen en TikTok.

¿Qué significa #Funny o #Comedy?

Cuando se realiza un video gracioso se ponen estos hashtags para que el video se relacione con otros, estas palabras significan divertido o comedia. De esta manera se han llegado a viralizar diferentes videos en TikTok.

¿Qué es #Challenge?

La palabra #Challenge significa reto en TikTok. Se han realizado distintos retos en los que usuarios de TikTok participan subiendo sus videos con este tag.

¿Qué significa #Smile?

La palabra Smile proviene del inglés y en español significa sonrisa. Se utiliza en TikTok para los contenidos alegres, cómicos, tiernos e incluso los que son venta de artículos o recorridos a lugares como de venta de artículos o viajes.

¿Qué significa #Like4like?

Este hashtag significa que si tú le das me gusta al contenido de una persona, ella responderá de la misma manera a tu contenido. Esta etiqueta viraliza los contenidos, ya que posiciona el alcance de los videos a través del intercambio de corazones.

¿Qué es #Swag?

Este tag se utiliza para contenidos en donde se presume el estilo de vestir, de comportarse, de adquirir artículos e incluso de retos que se presentan según las tendencias.