¿Quiénes son Sayuri & Sopholov, las “Muñecas del Estado” que cantan reguetón?

Sayuri & Sopholov: del barrio mexa al reguetón que rompe esquemas Foto: Getty

El reguetón mexicano sigue tomando fuerza y en esa ola aparecen Sayuri & Sopholov, un dúo originario de Cuautitlán Izcalli que se ganó el apodo de “Las Muñecas del Estado”.

Con letras callejeras, beats de barrio y una autenticidad “chacalona”, estas dos amigas pasaron de cantar en fiestas underground a sonar fuerte en redes sociales y escenarios de la CDMX.

De la moda al reguetón

Antes de formar el dúo, Sayuri & Sopholov coincidieron en campañas de modelaje para marcas como Adidas, donde descubrieron su química no sólo frente a la cámara, sino también en la vida real.

Entre castings y salidas, comenzaron a construir una amistad que después se transformó en complicidad musical.

Sayuri creció en Iztapalapa, su inspiración es Daddy Yankee y Nigga. Mientras que Sopholov se enamoró de la música a través del rock y el punk. Ambas encontraron en el género urbano un espacio para contar sus historias, sin importar el “código postal” que en otros ambientes podía ser motivo de discriminación.

¿Quiénes son Sayuri & Sopholov?

Sayuri & Sopholov son un dúo de reguetón mexicano originario de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, conocido como “Las Muñekas del Estado”.

La chispa musical llegó tras un viaje improvisado a Zipolite. En medio de desamores, frases de desahogo y beats bellacos nació su primer sencillo, “2 pa 1” (2024) que rápidamente se viralizó en TikTok.

Entre sus canciones más populares destacan:

“Secunena”.

“Muñeca del Estado”.

“01-800”.

¿Cómo se volvieron famosas?

Sayuri & Sopholov saltaron a la fama gracias a la influencer veracruzana Yerimua, quien comenzó a usar sus canciones en transmisiones en vivo y videos en redes sociales, lo que disparó su popularidad. La exposición que les dio Yerimua hizo que miles de seguidores descubrieran su estilo de reguetón mexa, colocándolas rápidamente en el radar de la escena urbana nacional.

El futuro del reguetón mexa

Con más de 21 millones de reproducciones en Spotify, Sayuri & Sopholov se han consolidado como una de las propuestas emergentes más fuertes del reguetón en México.

Su crecimiento no sólo se refleja en plataformas digitales, pues también han abierto conciertos para Yerimua, además de presentarse recientemente como teloneras del El Bogueto en el Capital Flow de la CDMX.

Más allá de la música, Sayuri & Sopholov representan una nueva ola de artistas que reivindican lo chacalón y bellaco como identidades válidas dentro de la cultura urbana. Lo que antes se estigmatizaba como “de la periferia”, hoy se abraza como estética y discurso.