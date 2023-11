¡No hay nada más conmovedor! Quinceañera con cáncer baila el vals con su papá

Quinceañera con cáncer baila el vals con su papá. Foto: Getty | Ilustrativa

Al son de “Tiempo de Vals”, el icónico tema de Chayanne, una joven quinceañera diagnosticada con cáncer, hizo realidad su sueño al bailar con su padre. La emotiva escena conmovió a los usuarios de redes sociales, quienes viralizaron el momento.

Así bailó la quinceañera, enferma de cáncer, el vals con su papá

El video compartido en Tiktok muestra como la joven luce un bello vestido lila y es cargada por su papá para poder bailar el tradicional vals ante las personas que, sin dudarlo, celebraron la escena entre padre e hija.

Al ritmo de “Tiempo de vals”, el orgulloso papá de la quinceañera muestra el gran cariño que siente por su hija y, además, el buen ritmo que tiene para seguir el tema que, hace años, se convirtiera en éxito en la voz de Chayanne.

La joven, con una hermosa sonrisa, luce una tiara como toda una princesa mientras baila sostenida por su padre, olvidando, quizá, por un momento, que padece cáncer y que no tiene una pierna; mientras los asistentes aplauden incesantemente.

El video fue acompañado de una frase que llamaba a la reflexión de los usuarios de redes sociales para agradecer lo que se tiene en la vida.

“No nos quejemos tanto y demos gracias a Dios, por lo que nos da a diario”, se puede leer en la descripción del video.

“Qué hermoso”: en redes reaccionan a video de quinceañera

Como era de esperarse, decenas de usuarios celebraron que padre e hija hicieran realidad el tradicional vals de quinceaños, pese al cáncer que padece la joven, a quien desearon una pronta recuperación.

“Qué hermoso ver al padre bailando con su princesa”, “El rey procede a tomar la mano de su hermosa princesa y es tiempo de vals y que no termine jamás”, “Acá es donde lloramos los hombres”, “Muy conmovedor y muy fuerte el padre de esa niña no me imagino ver a mi hija así, muchas felicidades y espero que mi señor le dé sanidad”, “Admiración y respeto para toda la familia incluida a la hermosa y valiente quinceañera”, “El amor de los padres son incomparables”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.