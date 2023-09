El rapero venezolano McKlopedia se cayó del escenario, justo cuando participaba en una batalla de freestyle; los hechos ocurrieron durante un evento para jóvenes de rap y hip-hop, que organizó el gobierno municipal de Querétaro, denominado “Talento por el barrio”.

En un video que circula en redes sociales se puede ver a McKlopedia dándolo todo en el escenario, brincando y animando al público.

La caída del templete ocurrió cuando el freestyler se acercó a una orilla del escenario a cantarle a sus alumnos, quienes tuvieron con él un taller para mejorar sus habilidades de improvisación previo al evento, donde también se realizó un concurso entre jóvenes queretanos.

Al estar muy cerca de la orilla y dirigir su mirada a los jóvenes que estaban a un costado del templete, el rapero perdió el sentido de orientación y colocó su pierna derecha fuera del escenario, lo que le hizo perder el equilibrio y terminó en el suelo.

Rápidamente, personal de seguridad y otros compañeros se acercaron a él para verificar que el artista estuviera bien; después de unos minutos de silencio, el rapero se puso de pie y continuó improvisando, pues el beat seguía retumbando en las bocinas.

Ramses Meneses, nombre real de McKlopedia, rompió el silencio haciendo notorio lo que acababa de ocurrir.

“Me caí (inaudible), me caí, ya llamaron a la Cruz Roja. Pero todavía no estoy muerto, tengo todo lo que necesito, me puedo caer mil veces porque les juro que resucito”.

Continuó interpretando el rapero mientras caminaba frente en escenario con una pierna visiblemente lastimada.