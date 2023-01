¡Salió rebelde! Joven se vuela la clase para comprar boletos para RBD; profesor la expone en video

La euforia por conseguir un boleto para ver a RBD en concierto ha llevado a los fieles seguidores a hacer todo por lograr una entrada, desde formarse en la madrugada hasta volarse las clases, tal como lo hizo una joven de Nuevo León, quien fue expuesta por su profesor al no cumplir con su obligación como estudiante.

El incómodo momento fue grabado por el profesor identificado como Armando Saldívar en donde recrimina a la joven haberse ausentado sin avisar y sin presentar la tarea correspondiente.

Maestro de una universidad de #Monterrey se viralizó en redes, luego de exponer a su alumna "Asalia" quien no acudió a clases y no entregó tarea por ir a conseguir boletos para el concierto de @RBD_oficial "Póngale falta y repruébela" se lee en uno de los comentarios @MtyFollow pic.twitter.com/mcQ9gbwONh

“Tú tenías una tarea, Asalia…El 19 fue jueves y no viniste, y tu obligación es avisar, y no avisaste y no preguntaste tarea. Entonces, ¿tú crees que yo te voy a aceptar la tarea otro día? Claro que no y lo sabes perfectamente”,

Armando Saldívar, profesor