Recrean en video cómo se hundió el Titanic y es más tenebroso que la película

Recrea la realidad que vivió el Titanic cuando se hundió.

Un nuevo video en redes sociales está generando polémica al mostrar una versión mucho más aterradora de cómo pudo haber sido realmente el hundimiento del Titanic.

Una usuaria de redes sociales, que se hace llamar Science Girl, ha creado una simulación que contrasta con la visión romántica presentada en la película “Titanic” de James Cameron para mostrar, literalmente, un lado más oscuro de la tragedia del hundimiento del mítico barco.

Mientras que Cameron admitió que su interpretación era solo “medio correcta”, Science Girl ha llevado la recreación a un nivel más sombrío y aterrador.

El video muestra una comparación entre la percepción general de cómo se veía el hundimiento del Titanic y cómo podría haber sido en realidad. En la primera parte, el cielo está iluminado y todo es claramente visible, una noche estrellada con la luna iluminando completamente el cielo. Sin embargo, Science Girl plantea que en las primeras horas del 15 de abril de 1912, la noche habría sido completamente oscura, con solo las luces tenues desde el interior del barco visibles.

Ver más How Titanic sinking really looked pic.twitter.com/5jgU7AWyUm — Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 15, 2024

Acompañado por una sombría versión de la canción “Centuries” de Fall Out Boy, el video ha desconcertado a los usuarios de redes sociales, generando una sensación de incomodidad. Comentarios como “Esa oscuridad, ese horror, ese dolor, ese miedo” y “En la oscuridad es 100 veces más aterrador” reflejan la impactante reacción del público.

Sin embargo, las opiniones divergen, y algunos argumentan que la simulación aún no refleja con precisión lo sucedido. Un usuario señaló: “No, la luz de la luna reflejándose en el agua proporcionaba algo de luz. Definitivamente no tan brillante como el primer clip, pero no tan oscuro como el segundo”.

Otros teorizan sobre el horror que debió haber experimentado la tripulación y los pasajeros. “Imagina lo oscuro que habría estado. Escuchando a los tiburones alimentándose de tus amigos. Preguntándote si serás el siguiente mientras te congelas hasta la muerte”, compartió un usuario, en respuesta al video.

“Ver al Titanic hundirse de esta manera es un recordatorio impactante de lo salvaje e implacable que puede ser la naturaleza. La pura fuerza del océano frente a la ingeniería humana pone las cosas en perspectiva. Es impresionante pensar en lo que vivieron las personas en ese barco”, describió9 un usuario.