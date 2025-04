Muere reina de belleza en Turquía tras caer de un puente mientras escapaba de la Policía, presuntamente, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Güler Erdogan, quien fue “Miss Europa-Kosovo”, falleció al caer desde un puente peatonal mientras intentaba huir de la situación.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

De acuerdo con el medio The Sun, Güler Erdogan, de 27 años, salió de fiesta la noche del 1 de abril de 2025 para celebrar el Eid con su familia.

Según CNN Turquía, la mujer decidió continuar la celebración y más tarde acudió a un centro nocturno con algunos amigos. El problema surgió cuando, al regresar a casa, intentó conducir y se encontró con un punto de control policiaco.

La prueba del alcoholímetro habría dejado en claro que Miss Europa habría sobrepasado más de tres veces el límite de alcohol legalmente permitido.

La mujer no quiso afrontar las consecuencias de su acto y huyó del lugar corriendo a través de un paso elevado.

Debido al alcohol consumido, no pudo mantener el equilibrio en su trayecto y terminó por caer en el borde de un puente directo a una autopista.

Un automóvil que no pudo frenar a tiempo la atrapó entre las ruedas y terminó por quitarle la vida, así lo confirmaron los servicios de urgencias que acudieron al llamado.

I just read that #MissEurope Guler Erdogan, has died in Turkiye after falling from an overpass, while trying to escape from police officers after a positive DUI test. Something smells fishy. Like the small info drop that she had had some previous mental issues. pic.twitter.com/XdEBBraYAV